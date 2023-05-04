الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
10 ابتكارات للمملكة في معرض اختراعات ماليزيا
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10 ابتكارات للمملكة في معرض اختراعات ماليزيا

10 ابتكارات للمملكة في معرض اختراعات ماليزيا

10 ابتكارات للمملكة في معرض اختراعات ماليزيا
٠٣:٠٧:٣٠ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة، مشاركتها بعشرة متدربين بالمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا (ITEX 23)، خلال الفترة من ( 7 – 14 ) مايو الجاري.

يأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة في دعم واكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتأهيلهم للوصول للمشاركات الدولية.

الاهتمام بالابتكار والموهوبين

وقال محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد: “إن المؤسسة تولى اهتماماً بالغاً بالابتكار ورعاية الموهوبين والاختراعات، امتداداً لتوجيهات القيادة الحكيمة”.

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وتابع الفهيد أن المتدربين حققوا مشاركات محلية ودولية، وحققت ابتكاراتهم مراكز متقدمة، وتحرص المؤسسة على مشاركتهم واطلاعهم على التوجهات العالمية في مجال الابتكار.

دعم نهضة الوطن

وأشار مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان، أن المشاركة بهذه المسابقة تأتي ضمن حرص المؤسسة على رعاية المتدربين والمتدربات واستثمار طاقاتهم في بناء نهضة الوطن والاقتصاد المعرفي للموهوبين.

ولفت إلى أن حصول المتدربين على برنامج تدريب وتهيئة مكثف، يتكون من ثلاث مراحل (عن بعد، حضوري بالرياض، حضوري بماليزيا) وذلك لتعريفهم بآليات التحكيم وأسلوب العرض.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية ابتكار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المملكة ماليزيا

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