طريقة استكشاف أخطاء شبكة الواي فاي وإصلاحها

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يواجه البعض أحيانا مشاكل في استخدام الواي فاي في المنزل أو العمل سواء بسبب الانقطاع أو بطء خدمة الواي فاي.

تطبيق Opensignal

وفيما يلي تطبيقين مفيدين لاستكشاف أخطاء شبكة وايفاي وإصلاحها، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

ووفقا للخبراء، يعمل تطبيق Opensignal في نظامي iOS و أندرويد من قاعدة بيانات ضخمة يمكن أن تساعد في تحديد التغطية التي تحتاج إلى التحقق منها.

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ويمكنك استخدامه لتحليل أفضل مكان في منزلك للحصول على اتصال قوي من خلال معلومات حول اتصالك اللاسلكي. كما يقوم بإجراء اختبارات السرعة لمعرفة مدى جودة عمل الإنترنت لديك.

تطبيق WiFi Analyzer

أما تطبيق WiFi Analyzer، والذي يعمل على نظامي التشغيل iOS و أندرويد يحتوي على خيارات أقل من التطبيقات الأخرى، ولكنه يتميز برسوم بيانية ملونة تقدم تمثيلاً مرئياً بسيطاً لنوع الإشارة التي تحصل عليها.

ويمكن التبديل بين اتصالات 2.4G و 5G وإعداد أجهزة جديدة تماماً تريد استخدامها عبر الإنترنت. من المفترض أن يساعدك ذلك عند حذف إعدادات وايفاي الحالية والبدء من جديد بعد إعادة تشغيل المودم والموجه، وهي خطوة شائعة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

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