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إخلاء طبي لمواطنة من سويسرا إلى المملكة
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إخلاء طبي لمواطنة من سويسرا إلى المملكة

إخلاء طبي لمواطنة من سويسرا إلى المملكة

إخلاء طبي لمواطنة من سويسرا إلى المملكة
٠٢:٤١:١٢ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة في جنيف أمس الأربعاء، أنه تم إجلاء مواطنة من سويسرا إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي.

حالتها خطيرة

وقالت السفارة: “إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن، قامت القنصلية العامة في جنيف بمتابعة نقل مواطنة في حالة خطرة يوم السبت.

وأضافت أن ذلك جرى بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، إلى المملكة وإشراف مباشر من القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين”.

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وفي سياق مواز، رصدت الكاميرات، مشهدا إنسانيا، لتعامل قوات الأمن مع أحد الرعايا ضمن عملية الإجلاء من السودان إلى جدة، ويحتاج إلى رعاية طبية.

نقل بسيارة إسعاف

ووثق تقرير مصور بثته قناة “الإخبارية”، عملية نقل الشخص المريض، من السفينة التي رست بقاعدة الملك فيصل البحرية، إلى سيارة إسعاف تابعة لمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة.

ومن ناحية أخرى، تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان.

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