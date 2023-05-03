حادث مروع.. مصرع 14 شخصًا وإصابة 25 بدولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة حدودية، في مصر، حادثا مروعا، أودى بحياة 14 شخصا مصرعهم.

فيما أصيب 25 آخرون، إثر تصادم شاحنة نقل بمقطورة بحافلة نقل ركاب “أوتوبيس” على طريق أسيوط – الوادي الجديد، بالقرب من منطقة النقب.

بين الخارجة وأسيوط

وتبين تصادم حافلة نقل ركاب بشاحنة نقل بمقطورة بالقرب من بوابة قرية المنيرة، شمال مدينة الخارجة، بالطريق الواصل مع مدينة أسيوط، وتسبب الحادث في وفاة 14 وإصابة 25 وجار تحديد بيانتهم، حسب “الأهرام”.

على الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

اقرأ أيضا:

وفاة 6 أشقاء في حادث مروع على طريق الطائف الباحة

وفي إندونيسيا، لقي 11 شخصًا مصرعهم وفُقد آخر، الأسبوع الماضي، عندما انقلبت عبارة كانوا يستقلونها قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة.

العبارة ارتطمت بجذع شجرة

وبحسب ما ذكرت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية أن العبارة كانت تقل نحو 74 شخصًا إلى جزيرة تانجونج بينانج الصغيرة بالقرب من دولة سنغافورة المجاورة، ويعتقد أنها ارتطمت بجذع شجرة بعد نحو 30 دقيقة من إبحارها.

وأشارت الوكالة إلى أن البحث ما زال جاريًا عن الشخص المفقود.