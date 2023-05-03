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سيارة كادت تصطدم بمواطن .. وردة فعله غير متوقعة (فيديو)

سيارة كادت تصطدم بمواطن .. وردة فعله غير متوقعة (فيديو)

سيارة كادت تصطدم بمواطن .. وردة فعله غير متوقعة (فيديو)
٠٢:٠٤:٠٥ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كادت سيارة مسرعة أن تصطدم بمواطن على أحد الطرق السريعة في المملكة، وذلك خلال عبوره الطريق أثناء مرور السيارات.

نجاة مواطن من حادثة تصادم

وأثناء عبور المواطن، جاءت سيارة مسرعة، وتمكن قائدها من تفادي الاصطدام بالمواطن أثناء عبوره الطريق.

وانتابت المواطن حالة من الهلع والرعب وكان يحمل بعض الأوراق في يده ألقاها على السيارة بعد مرورها كرد فعل منه تجاه قائد المركبة.

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نصائح مهمة للسائقين والمشاة

ويؤكد خبراء السيارات أهمية الالتزام بالمسارات على الطرق، والتهدئة أثناء عبورة المشاة، وأيضا التهدئة في حالة القيادة ليلا على الطرق في المناطق السكنية.

كما يؤكد الخبراء على المشاة عدم العبور على الطرق إلا بعد التأكد من خلوها تماما من المركبات، والعبور أيضا من المناطق المخصصة لعبور المشاة.

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الكلمات الدلالية:
المركبات المرور حادثة تصادم سيارة مواطن

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