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الخارجية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في عددٍ من البعثات

الخارجية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في عددٍ من البعثات

الخارجية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في عددٍ من البعثات
٠١:٤٥:٤٦ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة الخارجية مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

الخارجية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية

يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات ( العمل ، الإقامة ، الزيارة ).

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تفعيل الخدمة كمرحلة أولى

وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الخارجية خدمة التأشيرة الإلكترونية وزارة الخارجية

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