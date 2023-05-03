الذكاء الاصطناعي يحتل وظائف في شركات داخل المملكة

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قال الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، إن هناك شركات داخل المملكة، اعتمدت على الذكاء الاصطناعي في العديد من الوظائف، ليحل محل البشر.

وظائف الذكاء الاصطناعي

وعدد الحمادي الوظائف التي جرى استبدال الذكاء الاصطناعي بالإنسان فيها، ومنها المحاسبين، وتحليل القوائم المالية، وأيضا التدقيق اللغوي، وتدقيق القوائم القانونية.

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تطورات متسارعة

وتوقع الخبير التقني، أن المستقبل سيشهد تطورات تكنولوجية فائقة، وبسرعة هائلة، موردا أن الذكاء الاصطناعي مازال في عصره الحجري، مقارنة بما يشهده المستقبل.

ولفت إلى وجود دراسات أشارت إلى أنه في عام 2025 سيكون هناك أكثر من 85 مليون وظيفة ستتأثر بشدة بالذكاء الاصطناعي.

ولكن بطبيعة الحال، ستتبدل الوظائف، على مدار الأجيال المقبلة.

المجال الطبي

ومن المجالات التي من الممكن أن يعمل فيها برنامج “شات جي بي تي”، المجال الطبي، حيث أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن اعتقاده بأن هناك فرصًا في استخدام روبوتات المحادثات الذكية في مجال الطب.