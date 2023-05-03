الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
10 ابتكارات للمملكة في معرض اختراعات ماليزيا
الولايات المتحدة تحذر رعاياها في أوكرانيا.. ماذا يحدث؟
وجبات “مثيرة للاشمئزاز” في إحدى أغنى دول أوروبا
شاب يهدي أمه دارًا لتحفيظ القرآن (قصة مؤثرة)
حادث مروع.. مصرع 14 شخصًا وإصابة 25 بدولة عربية
إخلاء طبي لمواطنة من سويسرا إلى المملكة

الرئيسية

 /

تقنية

 /

الذكاء الاصطناعي يحتل وظائف في شركات داخل المملكة

الذكاء الاصطناعي يحتل وظائف في شركات داخل المملكة

الذكاء الاصطناعي يحتل وظائف في شركات داخل المملكة
٠٢:١١:١٣ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، إن هناك شركات داخل المملكة، اعتمدت على الذكاء الاصطناعي في العديد من الوظائف، ليحل محل البشر.

وظائف الذكاء الاصطناعي

وعدد الحمادي الوظائف التي جرى استبدال الذكاء الاصطناعي بالإنسان فيها، ومنها المحاسبين، وتحليل القوائم المالية، وأيضا التدقيق اللغوي، وتدقيق القوائم القانونية.

اقرأ أيضا:

بالأرقام.. كيف سيغير الذكاء الاصطناعي حياتنا خلال السنوات القادمة؟

تطورات متسارعة

وتوقع الخبير التقني، أن المستقبل سيشهد تطورات تكنولوجية فائقة، وبسرعة هائلة، موردا أن الذكاء الاصطناعي مازال في عصره الحجري، مقارنة بما يشهده المستقبل.

ولفت إلى وجود دراسات أشارت إلى أنه في عام 2025 سيكون هناك أكثر من 85 مليون وظيفة ستتأثر بشدة بالذكاء الاصطناعي.

ولكن بطبيعة الحال، ستتبدل الوظائف، على مدار الأجيال المقبلة.

المجال الطبي

ومن المجالات التي من الممكن أن يعمل فيها برنامج “شات جي بي تي”، المجال الطبي، حيث أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن اعتقاده بأن هناك فرصًا في استخدام روبوتات المحادثات الذكية في مجال الطب.

الكلمات الدلالية:
الاستغناء عن وظائف الذكاء الاصطناعي خبير تقني شركات سعودية عبدالعزيز الحمادي

مواد ذات صلة

المزيد
«يوتيوب»: 10 آلاف مشاهدة الحد الأدنى للحصول على أموال الإعلانات

«يوتيوب»: 10 آلاف مشاهدة الحد الأدنى للحصول على أموال الإعلانات

٠١:٥٠ م، الأحد، ٠٩ أبريل ٢٠١٧
على غرار “تويتر”.. “واتساب” يكشف عن أولى تحديثاته لعام 2022

على غرار “تويتر”.. “واتساب” يكشف عن أولى تحديثاته لعام 2022

١١:٠١ ص، الخميس، ٠٦ يناير ٢٠٢٢
سامسونج تكشف الستار عن الجيل الثاني من هواتفها الذكية «Z3»

سامسونج تكشف الستار عن الجيل الثاني من هواتفها الذكية «Z3»

١٠:٣٢ م، الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠١٥
«جوجل» تساعد الأطباء على تشخيص مرض السرطان

«جوجل» تساعد الأطباء على تشخيص مرض السرطان

٠٢:٣٤ ص، السبت، ٠٤ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *