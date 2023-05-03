الهيئة السعودية للمهندسين توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس
أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي إعلامي:
- درجة البكالوريوس في العلاقات العامة والاعلام أو التخصصات ذات الصلة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- خبرة لا تقل عن أربعة سنوات في ذات المجال.
2- محاسب محترف:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- خبرة لا تقل عن أربعة سنوات في ذات المجال.
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موعد التقديم:
– أوضحت الهيئة السعودية للمهندسين أن التقديم على الوظائف الشاغرة مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م.
طريقة التقديم:
أشارت الهيئة السعودية للمهندسين إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة كافة التفاصيل من خلال الروابط التالية:
– من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي إعلامي:
2- محاسب محترف:
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