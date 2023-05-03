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الهيئة السعودية للمهندسين توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس
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الهيئة السعودية للمهندسين توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس

الهيئة السعودية للمهندسين توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس

الهيئة السعودية للمهندسين توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس
٠١:٣٨:٤٢ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي إعلامي​:

-­ درجة البكالوريوس في العلاقات العامة والاعلام أو التخصصات ذات الصلة.
-­ إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
-­ خبرة لا تقل عن أربعة سنوات في ذات المجال.

2- محاسب محترف​:

­- درجة البكالوريوس في المحاسبة.
-­ إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
­- خبرة لا تقل عن أربعة سنوات في ذات المجال.

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موعد التقديم:

– أوضحت الهيئة السعودية للمهندسين أن التقديم على الوظائف الشاغرة مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م.

طريقة التقديم:

أشارت الهيئة السعودية للمهندسين  إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة كافة التفاصيل من خلال الروابط التالية:

– من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي إعلامي​:

اضغط هنا

2- محاسب محترف​:

اضغط هنا

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