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طيور مهاجرة تغلق طريق عام بالمملكة (فيديو)
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طيور مهاجرة تغلق طريق عام بالمملكة (فيديو)

طيور مهاجرة تغلق طريق عام بالمملكة (فيديو)

طيور مهاجرة تغلق طريق عام بالمملكة (فيديو)
٠١:١٣:٣١ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر سربا من الطيور المهاجرة يغلق أحد الطرق في المملكة.

ووثق المقطع، تحرك عدد كبير من الطيور المهاجرة على طريق عام مخصص لمرور السيارات تفاعل معها قائدي المركبات.

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سرب من الطيور المهاجرة

وقام قائد إحدى المركبات على التحرك بالتوقف ثم التحرك ببطء شديد لحماية أرواح هذه الطيور المهاجرة وعدم إيذائها.

وبعد فترة وجيزة عبرت الطيور المهاجرة فيما عبرت أخرى بين الرمال، ثم طارت وحلقت في الأجواء في مشهد جميل يسر الناظرين.

رصد حوت برايد في البحر الأحمر

وقبل أسابيع، رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حوت من نوع برايد خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر.

وأوضح المركز، في بيان عبر “تويتر”، أن الحوت ينتمي إلى مجموعة حيتان البالين ويفضل العيش في المياه الدافئة والمعتدلة في المحيطات والبحار.

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الطيور طريق طريق عام طيور مهاجرة

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