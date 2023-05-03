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وزير الطاقة يلتقي المستشار الألماني ويحضر حوار بيترسبيرق للمناخ
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وزير الطاقة يلتقي المستشار الألماني ويحضر حوار بيترسبيرق للمناخ

وزير الطاقة يلتقي المستشار الألماني ويحضر حوار بيترسبيرق للمناخ

وزير الطاقة يلتقي المستشار الألماني ويحضر حوار بيترسبيرق للمناخ
٠١:١٧:٠٨ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم الأربعاء بفخامة المستشار الألماني، أولافشولتس، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، المبعوث لشؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجُبير.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، والهيدروجين النظيف، ومواجهة التغيُّر المناخي.

وقُبيل لقائه فخامة المستشار الألماني، حضر سمو وزير الطاقة، حوار بيترسبيرق للمناخ، الذي عُقد في ألمانيا خلال المدة 2 – 3 مايو الجاري، تناول خلاله العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمواجهة التغيُّر المناخي على نطاقٍ عالمي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المستشار الألماني عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة

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