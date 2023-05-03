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احذر آلام الرقبة .. مؤشر على مرض شديد الخطورة

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احذر آلام الرقبة .. مؤشر على مرض شديد الخطورة

احذر آلام الرقبة .. مؤشر على مرض شديد الخطورة

احذر آلام الرقبة .. مؤشر على مرض شديد الخطورة
١٢:٣٦:٢٣ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يوضح الأطباء، أن أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا هي الألم في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه أو التعرق المفرط أو الأرق أو عدم الارتياح أو الغثيان أو القيء أو صعوبة التنفس.

وقد تستمر هذه الأعراض لفترة طويلة، وفي هذه الحالة، يوصى برعاية طبية فورية.

خطورة النوبات القلبية الصامتة 

ولكن النوبة القلبية الصامتة تضرب بشكل مختلف ومفاجئ وشديد الخطورة، ومن أكثر أعراضها غرابة هي آلام الرقبة وعدم الراحة في المنطقة المصاحبة لألم خفيف في الصدر.

آلام في الرقبة - الرقبة

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وقد يمر هذا الألم دون أن يلاحظه أحد وهذا هو الخطير فيه، وقد يعتقد الناس أن هذا يحدث بسبب عسر الهضم أو شد العضلات أو آلام العضلات أو حرقة المعدة.

ولكن يؤكد الأطباء أن آلام الرقبة تعد أحد أعراض النوبة القلبية الصامتة التي قد يفشل المريض في التعرف عليها، حتى الأطباء قد يفشلون في التعرف عليه أحياناً.

الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية الصامتة

– ألم في الفك

– ألم خفيف في الصدر على الجانب الأيسر

– ألم في الرقبة

– التعب

– الشعور بالبرد أو التعرق أو الغثيان

– الدوار

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الكلمات الدلالية:
آلام الرقبة أمراض القلب الأزمات القلبية الامراض القلبية

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