فوائد مذهلة.. لن تتوقع ما يفعله “لبان الذكر” لإنقاص الوزن

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يعتبر اللبان الذكر من أشهر وصفات الطب البديل، حيث يستخدم لعلاج الكثير من الحالات لدى كافة الشعوب.

فوائد لبان الذكر:

ويستخدم لبان الذكر في التغلب على التجاعيد، والتئام الجروح، وغيرها من الاستخدامات.

كما أنها يقدم للجسم عدة فوائد تساعد كثيرا في عمليات الهضم وحرق الدهون ومنها:

1-حرق الدهون: يعمل اللبان الدكر على زيادة معدلات حرق الدهون خاصة في منطقة البطن، والأرداف.

2- التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي: يساعد على التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال والغازات والانتفاخات.

3- تحسين عملية الهضم: يساعد اللبان الذكر على تحسين عمليات الهضم حيث يُحفز إفراز العصارة الهضمية.

4 – زيادة حركة الأمعاء: يعمل اللبان الدكر على زيادة هذه الحركة، حيث يتخلص الجسم من الإمساك، وبقايا الطعام بسرعة، وبذلك يقلل من فرصة امتصاص الكثير من السعرات الحرارية، ما يساعد على حرق الدهون.

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