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فوائد مذهلة.. لن تتوقع ما يفعله “لبان الذكر” لإنقاص الوزن
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فوائد مذهلة.. لن تتوقع ما يفعله “لبان الذكر” لإنقاص الوزن

فوائد مذهلة.. لن تتوقع ما يفعله “لبان الذكر” لإنقاص الوزن

فوائد مذهلة.. لن تتوقع ما يفعله “لبان الذكر” لإنقاص الوزن
١٢:٣٦:٣٦ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعتبر اللبان الذكر من أشهر وصفات الطب البديل، حيث يستخدم لعلاج الكثير من الحالات لدى كافة الشعوب.

فوائد لبان الذكر:

ويستخدم لبان الذكر في التغلب على التجاعيد، والتئام الجروح، وغيرها من الاستخدامات.

كما أنها يقدم للجسم عدة فوائد تساعد كثيرا في عمليات الهضم وحرق الدهون ومنها:

1-حرق الدهون: يعمل اللبان الدكر على زيادة معدلات حرق الدهون خاصة في منطقة البطن، والأرداف.

2- التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي: يساعد على التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال والغازات والانتفاخات.

3- تحسين عملية الهضم: يساعد اللبان الذكر على تحسين عمليات الهضم حيث يُحفز إفراز العصارة الهضمية.
4 – زيادة حركة الأمعاء: يعمل اللبان الدكر على زيادة هذه الحركة، حيث يتخلص الجسم من الإمساك، وبقايا الطعام بسرعة، وبذلك يقلل من فرصة امتصاص الكثير من السعرات الحرارية، ما يساعد على حرق الدهون.

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الكلمات الدلالية:
اللبان الدكر انقاص الوزن ريجيم صحة وتغذية

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