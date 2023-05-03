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حريق ضخم بتونس يلتهم بنك الزيتونة (مشاهد صادمة)
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حريق ضخم بتونس يلتهم بنك الزيتونة (مشاهد صادمة)

حريق ضخم بتونس يلتهم بنك الزيتونة (مشاهد صادمة)

حريق ضخم بتونس يلتهم بنك الزيتونة (مشاهد صادمة)
٠١:١٨:٣٢ ص، الخميس، ١٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شبّ حريق هائل في المبنى الرئيسي لبنك الزيتونة في منطقة الكرم بالعاصمة التونسية تونس، فيما أظهرت لقطات فوتوغرافية ومقاطع مصورة أن النار أتت على واجهة المبنى بالكامل.

 

دون معرفة الأسباب

وتصاعدت ألسنة اللهب والنيران من المبنى، الذي احترقت طوابقه العليا بالكامل تقريبا، وهبت فرق الإطفاء لإخماد النيران التي لم يعرف إلى حد الآن أسباب اندلاعها.

فيما أكدت مصادر بالبنك لوسائل إعلام محلية، أن جميع العاملين بالبنك بخير -ولله الحمد- ولم يصب أحد بمكروه.

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حريق في البنك المركزي السوداني

ويوم الأحد الماضي، اندلع حريق في البنك المركزي السوداني، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من وسط العاصمة الخرطوم.

دوي الانفجارات وتبادل إطلاق النار

ومع تجدد دوي الانفجارات وتبادل إطلاق النار في محيط القيادة العامة بالجيش، تستمر الاشتباكات في منطقتي المهندسين وصالحة بالخرطوم.

وحسب “العربية”، فقد وصلت طائرة أجلت 82 شخصًا بينهم 45 مواطنًا من بورتسودان إلى ميناء جدة.

فيما كشف الهلال الأحمر السوداني، أن مجموعات مسلحة قامت بنهب سيارات الإسعاف في أم درمان.

الكلمات الدلالية:
البنك المركزي السوداني بنك الزيتونة تونس حريق هائل

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