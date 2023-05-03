مواقيت الصلاة 14 شوال.. 16 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعشاء بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 14 شوال 1444 هجرية، الموافق 4 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:34 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:44، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:23 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:41 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 14 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة الخميس 14 شوال

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:26

المدينة – 4:20

الرياض – 3:52

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:51

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:38

المدينة – 3:46

الرياض – 3:18

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:48

المدينة – 6:53

الرياض – 6:25

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:18

المدينة – 8:23

الرياض – 7:55

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