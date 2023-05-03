ينتهي التقديم قريبًا.. برنامج الابتعاث الخارجي لوزارة التعليم

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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (مسار التميز – النسخة الثالثة) للسنة الأكاديمية (2023-2024م) للجنسين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير على النحو التالي:



مراحل الابتعاث:

– مرحلة البكالوريوس

– مرحلة الماجستير

– مرحلة الدكتوراه



الشروط العامة لمسار التميز للابتعاث:

– سعودي الجنسية

– حسن السيرة والسلوك

– الحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات والمؤسسات التعليمية المحددة وذلك للحصول على درجات (البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه)، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذياً.

وألاّ يكون القبول من برنامج يقدم من الكليات المهنية college of professional studies أو كليات التعليم المستمر college of continuing education،.

ويسري ذلك على البرامج المشابهة المقدمة من الكلية الأساسية في المؤسسة التعليمية

– أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية

– الانتظام في الدراسة

– معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة

– أن تكون وثائق المتقدم مكتملة وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية

– يخضع الطلب لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة

– اجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.​

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متطلبات التقديم والوثائق المطلوبة:

– صورة جواز سفر للمتقدم ساري المفعول

– العنوان الوطني المسجل

– صورة شهادة المؤهل السابق، و شهادة المعادلة، إذا كانت من خارج المملكة

– خطاب القبول الرسمي غير المشروط موضح فيه التخصص بشكل واضح، وتاريخ بدء الدراسة، واسم الجامعة

– صورة من السجل الأكاديمي، وخطاب التسجيل الرسمي من الجامعة والتأشيرة الدراسية في حالة البدء في الدراسة

– عند وجود مرافقين ، صور وثائق المرافقين (سجل الأسرة و جواز السفر) كلها سارية المفعول.

– للإطلاع على التخصصات المعتمدة لمسار التميز للابتعاث: إضغط هنا

– للإطلاع على الجامعات المعتمدة لمسار التميز للابتعاث: إضغط هنا



طريقة التقديم:

بدأ التقديم من الخميس 1444/4/23هـ (الموافق 2022/11/17م) عن طريق منصة سفير: http://bit.ly/3ApoRFw ويستمر حتى الجمعة 1444/10/15هـ (الموافق 2023/5/5م).