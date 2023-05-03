مدير مدرسة يرفض دخول الطلاب ويلقي بحقائبهم في الشارع بدولة خليجية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الجدل في الكويت، عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو أثار جدلا بين الطلاب.

مدير مدرسة بالكويت:

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، مدير مدرسة في الكويت، يمنع دخول الطلبة، ويقذف بحقائبهم في الشارع.

وأظهر الفيديو، مدير المدرسة غاضبا نظرا لتأخر الطلاب، حيث أمسك بحقيبة لأحد الطلاب، وألقى بها على الأرض.

وتباينت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، بين مؤيد للمدير، على اعتبار أن ما فعله نوع من التأديب والردع للطلبة حتى لا تتكرر فعلتهم مرة ثانية، وبين ومعارض له وأن هذا لا يليق بموقعه كمدير للطلاب.

سقوط سقف مدرسة:

وفي وقت سابق أصدرت وزارة التربية الكويتية، بيانًا بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يدعي سقوط سقف إحدى المدارس في البلاد.

وفجرت الوزارة، في بيانها، مفاجأة، أن هذه الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي تابع لدولة الكويت سواء حكومي أو خاص.

وأعربت الوزارة عن استنكارها لنشر بعض المغردين لهذه الحادثة، التي وقعت منذ 3 سنوات خارج الكويت وترويجها باعتبارها في مدرسة تابعة لوزارة التربية.