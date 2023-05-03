عاجل.. حريق هائل إثر انفجار أنبوب غاز بالعراق

تواصل – فريق التحرير:

وقع انفجار هائل، في أحد صمامات محطة خور الزبير غرب مدينة البصرة العراقية، وتسبب باندلاع حريق كبير بصهريج لنقل الغاز، مما دفع المعنيين إلى الإسراع لإخراج الصهاريج المحملة بالغاز خشية من وصول النيران إليها.

السيطرة على الحريق

وحسب وسائل إعلام محلية، سارعت فرق الدفاع المدني بالوصول لموقع الحادث وباشرت بالسيطرة على النيران.

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محطة الغاز في الفلوجة

ومنذ شهر تقريبا، أفادت وكالة الأنباء العراقية، بوقوع إصابات بانفجار في محطة الغاز في قضاء الفلوجة.

وفي فيديو نشرته قناة “العربية” يظهر محاولات طواقم الإطفاء للسيطرة على حريق محطة غاز الفلوجة، فيما فرض الأمن العراقي طوقا أمنيا حول المحطة.

فيما لفتت مصادر أمنية إلى أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى عمل إرهابي.

من جهتها أكدت مصادر طبية أن فرق الدفاع المدني أخلت أربعة مصابين تم نقلهم إلى مستشفى الفلوجة العام.