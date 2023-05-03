الداخلية تدشن خدمات إلكترونية جديدة عبر أبشر.. تعرف عليها

تواصل- واس:

دشّن معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى خدمتي “طلب إصدار هوية لأفراد الأسرة” و”إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية” على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.

طلب إصدار هوية لأفراد الأسرة

وأوضحت الأحوال المدنية أن خدمة “طلب إصدار هوية لأفراد الأسرة” ستمكن المواطنين والمواطنات من التعريف إلكترونياً بأحد أفراد الأسرة وطباعة النموذج الخاص وطلب إصدار هوية وطنية لفرد الأسرة إلكترونيا، مع إتاحة إمكانية توصيل الوثيقة إلى العنوان الوطني للمستفيد بعد زيارته للمكتب .

وأضافت أن خدمة “إصدار هوية بدل تالف” ستمكن المواطنين والمواطنات من طلب إصدار الوثيقة إلكترونيا من خلال حساب المستفيد في منصة أبشر وطلب إيصالها إلى عنوانه الوطني دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

إجراءات ومتطلبات الخدمات

وأشارت إلى أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على إجراءات ومتطلبات الخدمات عبر الدخول لحساب المستخدم في منصة أبشر، واختيار الأحوال المدنية من أيقونة خدماتي، ثم اختيار خدمات الهوية الوطنية.

وأكدت الأحوال المدنية أن هذه الخدمات تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير الوقت والجهد واختصار الإجراءات والارتقاء بجودة خدماتها للمستفيدين، تماشيا مع التوسع في الحلول الذكية والتحول الرقمي لتسهيل التعاملات والإجراءات، ورفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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