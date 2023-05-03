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مشاهد تدمي القلوب.. حرق منازل المسلمين بالهند (فيديو مؤثر)
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مشاهد تدمي القلوب.. حرق منازل المسلمين بالهند (فيديو مؤثر)

مشاهد تدمي القلوب.. حرق منازل المسلمين بالهند (فيديو مؤثر)

مشاهد تدمي القلوب.. حرق منازل المسلمين بالهند (فيديو مؤثر)
١١:٢٩:٢٢ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت صور ومقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، جريمة جديدة، يقوم بها المتطرفون الهندوس، بحق الأسر المسلمة في عدة مناطق.

تطهير عرقي

وقال متابعون عبر “تويتر”، شاركوا الوقائع الجارية إن ما يحدث حاليًا في منطقة مانيبور الهندية يعد تطهيرا عرقيا، حيث تقوم الأغلبية الهندوسية، بالهجوم على المنطقة وتحرق المنازل بمن فيها.

وذكر متابعون أن الشرطة الهندية تقف متفرجة، وكذلك الحكومة الهندية المتمثلة بحزب بهاراتيا جاناتا لا تتخذ أي إجراءات مناسبة للسيطرة على الوضع المروع في المنطقة.

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حرق منازل المسلمين

واندلعت النيران في منازل الأسر المسلمة في منطقة مانيبور، كما نقلت الفيديوهات، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود من منازل متفرقة وأحياء سكنية، بينما سمع أصوات صرخات واستغاثات

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هدم مسجد

وواصلت السلطات الهندية تعنتها ضد المسلمين، وإطلاق يد الهندوس في أعمالهم العنصرية، حيث أظهر مقطع فيديو، هدم مسجد بإحدى ولايات الهند، في يناير الماضي.

الجرافات تبدأ أعمالها

وحسب وسائل إعلام، فإن السلطات الهندية قامت بهدم مسجد “شاهفي” بولاية أوتار براديش الهندية، بحجة توسعة الطريق.

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