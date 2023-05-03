الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة أسبوع
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الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة أسبوع

الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة أسبوع

الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة أسبوع
١١:٢٨:٢٢ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، موافقته على مقترح للإيقاد بتمديد الهدنة الحالية بينه وبين قوات الدعم السريع لمدة أسبوع.

التباحث حول الهدنة

كما أعلن الجيش، في بيان له، موافقته على تسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، وكينيا وجيبوتي على أن يجري الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية.

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وبالأمس، صرح المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، بأن الوسطاء الأمريكيين والسعوديين اقترحوا مدينة جدة مكانا للمفاوضات بين الأطراف السودانية المتنازعة.

ترشيح جدة للمفاوضات

وقال العميد عبد الله ردا على سؤال حول مكان الاجتماع بين ممثلي طرفي الصراع في السودان إن “وسطاء سعوديين أمريكيين حددوا جدة ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على ذلك”.

وبحسب المتحدث باسم الجيش السوداني، في الاجتماع (بين النواب) “من وجهة نظر الجيش، ستبحث فقط الجوانب الإنسانية والهدنة، لكن هذه لن تكون هناك مفاوضات (سياسية)”.

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الكلمات الدلالية:
الأزمة السودانية الجيش السوداني قوات الدعم السريع مفاوضات في السودان هدنة في السودان

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