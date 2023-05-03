نهاية لا تصدق.. ضابط أمريكي ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، نجاة ضابط شرطة أمريكي من موت محقق.

نجاة ضابط أمريكي:

وبحسب ما تم تداوله، يظهر الفيديو فقدان أحد سائقي المركبات السيطرة على سيارته وخرج عن الطريق السريع في شمال ولاية فيرجينيا.

ووثق الحادث كاميرا مثبتة على سيارة الضابط، والتي أظهرت اصطدام السيارة بعنف بسيارة أخرى كانت جانبا بعدما أوقفها الشرطي.

شرطة مقاطعة فيرفاكس:

وذكرت إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس، أن الشرطي تفاجئ بقدوم السيارة بأقصى سرعة نحوه، بينما سارع للهرب من المكان ونجا بأعجوبة من موت محقق.

وقالت إدارة الشرطة: “تشعر إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس بالارتياح لأن هذا الحادث لم يسفر عن مأساة”.

وتابعت: “هذا تذكير مهم بأن الحياة يمكن أن تفاجئك في أي لحظة، لذلك تقع على عاتق السائق مسؤولية القيادة بأمان والوصول بأمان”.

وأوضحت أن سائق السيارة التي انحرفت، نقل إلى المستشفى بإصابات طفيفة وخرج من المستشفى.

واتهم السائق المراهق بالقيادة المتهورة، وهي تهمة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى السجن في الولايات المتحدة.

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