الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
نهاية لا تصدق.. ضابط أمريكي ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)
الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة أسبوع
مع حلول الصيف.. 5 نصائح لنظام غذائي صحي يعزز إنقاص الوزن
“سابك للمغذيات الزراعية” تُصدِّرُ أولَ شحنة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في رجال ألمع
الداخلية تدشن خدمات إلكترونية جديدة عبر أبشر.. تعرف عليها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

نهاية لا تصدق.. ضابط أمريكي ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

نهاية لا تصدق.. ضابط أمريكي ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

نهاية لا تصدق.. ضابط أمريكي ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)
١١:٢٨:٥٩ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، نجاة ضابط شرطة أمريكي من موت محقق.

نجاة ضابط أمريكي:

وبحسب ما تم تداوله، يظهر الفيديو فقدان أحد سائقي المركبات السيطرة على سيارته وخرج عن الطريق السريع في شمال ولاية فيرجينيا.

ووثق الحادث كاميرا مثبتة على سيارة الضابط، والتي أظهرت اصطدام السيارة بعنف بسيارة أخرى كانت جانبا بعدما أوقفها الشرطي.

شرطة مقاطعة فيرفاكس:

وذكرت إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس، أن الشرطي تفاجئ بقدوم السيارة بأقصى سرعة نحوه، بينما سارع للهرب من المكان ونجا بأعجوبة من موت محقق.

وقالت إدارة الشرطة: “تشعر إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس بالارتياح لأن هذا الحادث لم يسفر عن مأساة”.

وتابعت: “هذا تذكير مهم بأن الحياة يمكن أن تفاجئك في أي لحظة، لذلك تقع على عاتق السائق مسؤولية القيادة بأمان والوصول بأمان”.

وأوضحت أن سائق السيارة التي انحرفت، نقل إلى المستشفى بإصابات طفيفة وخرج من المستشفى.

واتهم السائق المراهق بالقيادة المتهورة، وهي تهمة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى السجن في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا

شاهد.. شرطي أمريكي يصيب شابًا بارتجاج في المخ ويكتشف المفاجأة

الكلمات الدلالية:
اخبار امريكا شرطي أمريكي مركبات امريكية نجاة من الموت

مواد ذات صلة

المزيد
سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات 4.8 مليارات ريال

سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات 4.8 مليارات ريال

٠٤:٥٤ م، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
بالصور.. محافظ خيبر يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد «طايع الرشيدي»

بالصور.. محافظ خيبر يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد «طايع الرشيدي»

٠٢:٤٠ م، الأثنين، ٢٩ فبراير ٢٠١٦
بعد فشله في مواجهة الأحداث العنصرية.. قائد شرطة «نيويورك» يعلن استقالته من منصبه

بعد فشله في مواجهة الأحداث العنصرية.. قائد شرطة «نيويورك» يعلن استقالته من منصبه

٠٧:٠٩ م، السبت، ١٧ سبتمبر ٢٠١٦
المعلمي: سنتصدى لأي ضرر يواجهنا صهيونياً أو صفوياً

المعلمي: سنتصدى لأي ضرر يواجهنا صهيونياً أو صفوياً

١١:٤٨ ص، الثلاثاء، ٣٠ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *