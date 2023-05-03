مع حلول الصيف.. 5 نصائح لنظام غذائي صحي يعزز إنقاص الوزن

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ينصح خبراء الصحة باتباع نظام غذائي صحي للحد من زيادة الوزن في الصيف، وأيضا لتعزيز المناعة والصحة بصفة عامة.

وفي حالة إذا كنت تريد إنقاص وزنك في الصيف، فيجب أن تقوم بتغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، وإليك خمس نصائح سريعة لصيف صحي وتغذية صحية مع ارتفاع الحرارة، وفقا لما نشره موقع “food.ndtv”.

5 نصائح لنظام غذائي صحي صيفاً

1. ترطيب الجسم :

شرب الكثير من السوائل لا يحافظ على برودة جسمك فحسب ، بل يعزز أيضًا وظائف الجسم، يمكن للمشروبات الطبيعية إزالة السموم من الجسم وتسريع عملية التمثيل الغذائي ، وبالتالي المساعدة في إدارة الوزن.

ويؤكد الخبراء، أن اختيار المشروبات المناسبة هو المفتاح. لسوء الحظ ، فإن معظم المشروبات المعبأة والمشروبات الغازية الشائعة خلال فصل الصيف مليئة بالسكر.

2. تناول البروبيوتيك:

يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل الخثارة على دعم البكتيريا الصحية في أمعائك ، كما يمنع مشاكل الجهاز الهضمي.

ومن تلك الأطعمة، اللبن الرائب له تأثير تبريد على جسمك وهو خفيف على نظامك ، مما يجعله مكونًا مثاليًا في الصيف، يمكن أن يساعدك في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك ، كما أن محتواه من البروتين والكالسيوم يفيد جسمك أيضًا، وهو أيضًا مشروب صديق لفقدان الوزن.

3. الفواكه والخضروات

غالبًا ما يتم استهلاك الخيار والبطيخ والشمام خلال فصل الصيف، يوفر محتواها المائي العالي مجموعة من الفوائد لجسمك، يمكن أن تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تخفيف الحموضة والإمساك وغيرها من المشكلات.

4. قلل من البهارات والتوابل المناسبة:

تميل التوابل مثل الثوم والفلفل الحار والزنجبيل إلى أن يكون لها تأثير ساخن على جسمك في الصيف ، من الأفضل الحد من استهلاكهم والالتزام ببهارات التبريد مثل الشمر والكمون والكزبرة والنعناع.

5. الاعتدال في تناول المانجو

يجب التقليل من تناول المانجو في حالة اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، ويمكن تناولها باعتدال وفي الوقت المناسب.

ويمكن أن تكون المانجو صحية للغاية بالنسبة لك، يمكن أن يساعدك محتوى الألياف فيها بشكل خاص على البقاء ممتلئًا لفترة أطول والحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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