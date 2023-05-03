بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في رجال ألمع

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان للسيول في رجال ألمع، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار وسيول برجال ألمع

ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة في رجال ألمع، وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

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