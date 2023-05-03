التقديم ينتهي خلال ساعات.. الدفاع تفتح باب التسجيل في التجنيد الموحد

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تنتهي غدا الخميس، فرصة التقديم على وظائف وزارة الدفاع للتجنيد الموحد لعام 1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: