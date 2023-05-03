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وفاة 127 شخصًا في فيضانات عارمة بدولة إفريقية
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وفاة 127 شخصًا في فيضانات عارمة بدولة إفريقية

وفاة 127 شخصًا في فيضانات عارمة بدولة إفريقية

وفاة 127 شخصًا في فيضانات عارمة بدولة إفريقية
١٠:١٦:٤١ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

تسببت الفيضانات في رواندا، بمقتل أكثر من 127 شخصاً ؛ جراء انزلاقات التربة بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في تدمير عدة منازل وقطع الطرق.

أمطار غزيرة

وأعلنت الرئاسة في رواندا عن وفاة 127 شخصاً في المقاطعات الشمالية والغربية والجنوبية بعد أمطار غزيرة ليل (الثلاثاء/الأربعاء).

فيما ذكرت هيئة البث الرواندية أن فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة أدت إلى مقتل 109 أشخاص على الأقل غربي البلاد، بينما تبحث السلطات عن ناجين محاصرين في منازلهم.

وأظهرت مقاطع فيديو -على حساب هيئة البث الرواندية على “تويتر”- المياه تتدفق بسرعة على طول الطريق وبيوتا مدمرة.

حاكم الإقليم الغربي

وقال حاكم الإقليم الغربي فرانسوا هابيتيجيكو: “أول أولوياتنا الآن أن نصل إلى كل بيت دمرته الأمطار الغزيرة لنضمن محاولة إنقاذ أي شخص قد يكون محاصرا”، مضيفا: عدد الوفيات بلغ 95 شخصا في الإقليم.

وذكرت منظمة الصليب الأحمر بأوغندا المجاورة بأن 6 أشخاص لقوا حتفهم أيضا هناك، وعلى الحدود مع رواندا ليلا، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة مناطق جبلية.

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الكلمات الدلالية:
امطار وسيول دولة إفريقية رواندا فيضانات

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