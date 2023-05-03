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برنامج ريف يوجه نصيحة للمزاعين لزيادة إنتاج محصول الورد الطائفي
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برنامج ريف يوجه نصيحة للمزاعين لزيادة إنتاج محصول الورد الطائفي

برنامج ريف يوجه نصيحة للمزاعين لزيادة إنتاج محصول الورد الطائفي

برنامج ريف يوجه نصيحة للمزاعين لزيادة إنتاج محصول الورد الطائفي
١٠:٠٦:٢٧ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه برنامج ريف نصائح مهمة للمزارعين لزيادة إنتاج محصول الورد الطائفي لاسيما مع قرب انتهاء الربيع وحلول فصل الصيف وتفتح الأزهار والورد فضلا عن جني محصول الورود والزهور بالطائف.

وقال برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”: “تقليمك للأغصان الضعيفة وإعادة غرسها يساهم في زيادة محصولك”.

موسم قطف الورد الطائفي

ويبدأ موسم قطف الورد الطائفي، مع بداية الربيع في شهر مارس وإبريل ويستمر لأوائل شهر مايو.

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ويجذب الموسم العديد من محبي الورد وصانعي العطور من داخل المملكة وخارجها، للمشاركة والاستمتاع بفعاليات “مهرجان طائف الورد” الذي يُقام سنويًّا بالتزامن مع موسم حصاده؛ للتعرّف على ثقافة الورد ومنتجاته المتنوعة التي تمثلها صناعة الورد، وربطها بالثقافة المحلية للطائف التي اشتهر اسمها بالورد منذ أمدٍ بعيد.

حفلات وفعاليات ثقافية

ولا يقتصر موسم الورد الطائفي على إقامة الاحتفالات والفعاليات الترفيهية والثقافية فقط، بل يمتد أثره ليشكِّل موردًا اقتصاديًّا مهمًّا، يسهم في دعم المحتوى المحلي، من خلال مبادرات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

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