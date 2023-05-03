الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع سعر الفائدة إلى 5.25%

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، منذ قليل، رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 5 و5.25%.

وذكر الفيدرالي في بيان، اليوم الأربعاء، أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 5 بالمئة – 5.25 بالمئة، بأعلى مستوى منذ 16 عاما.

مخاطر مصرفية

وتأتي الزيادة على أسعار الفائدة، على الرغم من مخاطر مصرفية واقتصادية تواجه الولايات المتحدة، التي شهدت في آخر شهرين انهيار 3 بنوك، ومؤشرات على وقوع ركود بحلول الربع الأخير 2023.

وأكد الفيدرالي سلامة ومرونة النظام المصرفي، مشيرا أنه من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات وعلى الاقتصاد والتوظيف والتضخم.

بيانات التضخم

وزاد: “تسعى لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، بينما تستهدف تضخما عند 2 بالمئة على المدى الطويل”.

وبلغت أحدث بيانات التضخم في السوق الأمريكية، عن شهر مارس الماضي، نحو 5 بالمئة، نزولا من قمة 41 عاما المسجلة في يونيو الماضي، لكنها بعيدة عن الهدف البالغ 2 بالمئة.

وستقوم اللجنة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب، وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان الفيدرالي.

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تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

وفي وقت سابق، أشارت توقعات باتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة، في اجتماعها المقرر له اليوم الأربعاء، رغم التضخم الذي تعيش فيه معظم دول العالم حاليا ومنها أمريكا.

وبحسب خبراء، فإن البنك يتجه لاتخاذ هذا القرار، على الرغم من الإشارات المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تدخل أمريكا في ركود معتدل في وقت لاحق من هذا العام.

رفع أسعار الفائدة

وقال محللون إن البنك سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم يبقيها عالية في محاولة لإعادة التضخم نحو الهدف الطويل الأجل المتمثل في 2 في المائة، من دون التسبب بركود أعمق من المتوقع.

وأضاف اقتصاديون في “بنك أوف أمريكا” في مذكرة للعملاء الجمعة الماضية: “نتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، على أن يتبع ذلك توقف مؤقت في يونيو، مع وجود ميل ضعيف لرفع لاحق في أسعار الفائدة”.