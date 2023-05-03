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حان الوقت لقصف مقر إقامة زيلينسكي.. مجلس الدوما الروسي يرد
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حان الوقت لقصف مقر إقامة زيلينسكي.. مجلس الدوما الروسي يرد

حان الوقت لقصف مقر إقامة زيلينسكي.. مجلس الدوما الروسي يرد

حان الوقت لقصف مقر إقامة زيلينسكي.. مجلس الدوما الروسي يرد
١٠:٠٤:٥٨ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال النائب في مجلس الدوما الروسي فيكتور سوبوليف، اليوم الأربعاء، إنه قد حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ردع كييف

وفي السياق ذاته، أصدر رئيس مجلس الدوما، بيانا، طالب فيه باستخدام “الأسلحة القادرة على ردع النظام في كييف وتدميره”، حسب “العربية”.

وأضاف في بيان على تطبيق تيليجرام للمراسلة أن روسيا يجب ألا تتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجوم المزعوم الذي نفت كييف مسؤوليتها عنه.

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تصريحات أمريكية

في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، اليوم، إن بلاده مررت مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار.

وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنها تتحقق من الاتهامات التي وجهتها روسيا بشأن الهجوم على الكرملين، واصفة اتهامات روسيا لأوكرانيا بشأن هجوم الكرملين بالـ “سخيفة”.

وجددت الوزارة دعمها لأوكرانيا، مشيرة إلى أن كييف لديها الحق بطريقة الدفاع عن نفسها، وهي تحظى بالدعم الأمريكي في هذا الاتجاه.

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