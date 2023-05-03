صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: البروتوكول والعمليات الخاصة. مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة. محلل أول سكرتارية. محلل أول سكرتارية. مساعد أول الجودة والحوكمة. مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي. والمزيد … طريقة التقديم: أوضح الصندوق أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – اضغط هنا .

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وفي أبريل الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: