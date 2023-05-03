الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
١٠:٠٢:٣١ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1.  البروتوكول والعمليات الخاصة.
  2.  مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة.
  3.  محلل أول سكرتارية.
  4.  محلل أول سكرتارية.
  5.  مساعد أول الجودة والحوكمة.
  6.  مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي.
  7.  والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 رابط التقديم – اضغط هنا .

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وفي أبريل الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي.
  2. مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة.
  3. محلل أول سكرتارية.
  4. محلل أول سكرتارية.
  5. مساعد أول الجودة والحوكمة.
  6. والمزيد …
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