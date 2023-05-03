كارثة بيئية.. شركة أجنبية تتعمد ترك آلاف البراميل السامة بمدينة عربية

تواصل- فريق التحرير:

تمكن فريق من مديرية تحقيق الهيئة في مدينة البصرة العراقية، وبصحبة فريق من مخابرات المحافظة، من ضبط مواد كيمياوية سامة تهدد أمن وسلامة المواطنين والصحة العامة في البلاد.

براميل سامة بالبصرة:

وبحسب ما ذكره موقع السومرية، فإن المواد المضبوطة المتمثلة بـ (٦٥٤٠) برميلاً مخزونة بالعراء في موقع (لوك اويل) غرب القرنة من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٦، وحتى وقت تنفيذ العملية، لم يتم إتلافها.

وأوضح أنه لم يتم الإتلاف على الرغم من وجود عقد بقيمة ١٩ مليون دولار لإتلافها، فضلاً عن إلزامها بدفع غرامات مالية شهرية فرضت على الشركة من قبل بيئة المحافظة.

وأوضحت أن العقد المبرم بين إحدى الشركات الروسيَّة وإحدى الشركات البريطانيَّة يقضي بتجهيزها بمواد كيمياويَّة تدخل في عمليَّة استخراج النفط الخام.

وتابعت: أن المواد تحولت نتيجة الاستخدام إلى مواد سامة خطرة (نفايات كيمياويَّة)، حيث لم تلتزم الشركة المجهزة بإعادة معالجتها بدولة ألمانيا وفق بنود العقد.

وقد تم التحفظ على المواد لدى الشركة، وتحرير محضر ضبط أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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