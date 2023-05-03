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كندا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران
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كندا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران

كندا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران

كندا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران
٠٩:٠٤:٢٧ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، فرض الحزمة الـ11 من العقوبات على إيران على خلفية “الانتهاكات ضد حقوق الإنسان”.

الحزمة الـ 11

وقالت الحكومة في بيان عن العقوبات: “هذه هي الحزمة الـ11 من العقوبات المفروضة من قبل كندا ضد النظام الإيراني منذ أكتوبر 2022، وتستند إلى جهود كندا للتوافق مع العقوبات الأخيرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”.

مؤسسة و9 أشخاص

وأضاف البيان أن حزمة العقوبات الأخيرة تستهدف “مؤسسة و9 أشخاص ارتكبوا انتهاكات ممنهجة وصارخة ضد حقوق الإنسان في إيران وفي الخارج”.

ومن الأشخاص المستهدفين، وفق البيان، “أفراد في ما يعرف بشرطة الأخلاق التي كانت مسؤولة عن احتجاز مهسا أميني، التي أشعلت حادثة وفاتها احتجاجات واشعة ضد إيران، ونائب قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان، التي قادت حملات القمع العنيفة فيها إلى مصرع عشرات المدنيين”.

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الكلمات الدلالية:
إيران حقوق الانسان عقوبات كندا

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