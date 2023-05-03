أهم 10.. تطبيق شرع الله في قاتل طفله بالطائف وتوضيح مهم من “سكني”

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة العشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

توضيح هام بشأن مخالفات تسجيل التابعين وحذفهم في الضمان الاجتماعي

أصدرت وزارة الموارد البشرية اليوم الأربعاء، توضيحًا هامًا بشأن مخالفات تسجيل التابعين وحذفهم في الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى سارة بخصوص كود البناء وما يتعلق به من لوائح

أطلقت هيئة المهندسين بالتعاون مع الجهات المشاركة في اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات الأدلة الاسترشادية لتعزيز جودة منظومة كود البناء..المزيد هنا

برعاية خادم الحرمين.. انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن في صفر

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، تنطلق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 43 في شهر صفر القادم بالمسجد الحرام.. المزيد هنا

“الأمن السيبراني” يُصدر تحذيرًا أمنيًا ويطالب بتحديث عاجل لهذه المنتجات

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديث أمني في منتجات “Apple”.. المزيد هنا

توضيح عاجل من سفير المملكة في إسبانيا حول تعرضه وعائلته للسرقة وإصابته في الرأس

أصدر سفر خادم الحرمين الشريفين في أسبانيا توضيحًا هامًا حول تعرضه وعائلته لحادث سرقة وإصابته في الرأس.. المزيد هنا

ارتكب جُرمًا بشعًا.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالطائف

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

توضيح مهم من سكني للمستفيدين حول شروط الحصول على الدفعة الإضافية

حدد برنامج سكني، شروط الاستفادة من الدفعة الإضافية للمستفيدين من البرامج التمويلية.. المزيد هنا

نبأ سار للمسافرين إلى أمريكا اعتبارًا من هذا التاريخ

اعتبارًا من 11 مايو الجاري، لن يتم إلزام المسافرين إلى الولايات المتحدة وموظفي الدولة بالحصول.. المزيد هنا

أول رد من أوكرانيا على محاولة اغتيال “بوتين” بالطائرات المسيرة

نفت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، التورط في الهجوم الأخير على الرئاسة الروسية (الكرملين) بطائرات مسيرة.. المزيد هنا

هل التسجيل في نظام التوطين يؤثر على دعم حساب المواطن؟

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات بعض المستفيدين بشأن تأثر التسجيل في نظام التوطين على الدعم.. المزيد هنا