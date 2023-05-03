سرعة بديهة سائق تنقذ سيارة من حادث محقق (فيديو متداول)

تواصل – فريق التحرير:

أنقذت سرعة بديهة سائق حافلة -بفضل الله- سيارة من وقوع حادث محقق، كما وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

تصرف في ثوان

وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا مثبتة داخل حافلة ركاب، تواجدت قرب مدينة أيدين التركية، سرعة تصرف سائقها، الذي لاحظ سيارة تتدحرج دون وجود قائدها فتصرف بسرعة.

وأوقف الحافلة ونزل منها وقفز في نافذة تلك السيارة وسحب فرامل اليد وتمكن من إيقافها قبل أن تتحطم في عملية استغرقت 4 ثوان فقط.

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وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر لحظة قيام قائد مركبة بدهس شخص يسير على جانب الطريق عمداً داخل حي سكني.

حادث في وضح النهار

وأظهر الفيديو، قائد مركبة يهدئ من سرعته قبيل ثواني من دهسه للرجل الذي كان يسير بجانب الطريق والذي بدا غير مزدحماً، وفي وضح النهار.

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حادثة دهس عمد

وأعاد قائد المركبة دهس الرجل بعد سقوطه على الارض مما تسبب في ارتطامه في جدار خلفه وكاد يفقد حياته.

ولم يتضح سبب ودوافع الواقعة والأسباب التي جعلت قائد المركبة يدهس المواطن عمداً في وضح النهار.

وطالب متداولو المقطع، من الجهات التدخل وكشف ملابسات الحادث وبيان سبب حادثة الدهس، واتخاذ ما يلزم تجاه المتسبب في حادثة الدهس.