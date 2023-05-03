المياه الوطنية: 6 خطوات للإبلاغ عن تسربات المياه

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حددت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي، خطوات وآلية الإبلاغ عن تسربات المياه في المنازل.

جاء ذلك في رد من شركة المياه الوطنية، عبر حساب طالعناية بالعملاء”، في “تويتر”، ردا على تساؤلات بشأن خطوات الإبلاغ عن تسربات المياه.

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خطوات الإبلاغ عن تسربات المياه

وقالت المياه الوطنية إنه يمكن الإبلاغ عن تسربات المياه من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى الصفحة الرئيسية

– الضغط على صديق المياه

– ثم التقاط صورة للحالة المراد الإبلاغ عنها

– كتابة نوع ووصف الحالة

– الضغط على إرسال

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واشارت شركة المياه الوطنية، إلى أنه يمكن أيضا الإبلاغ عن التسربات من خلال الاتصال بمركز أصدقاء المياه على الرقم (931) .

وفي وقت سابق، جهت شركة المياه الوطنية نصيحة مهمة لأصحاب المسابح للتقليل من الهدر وتلوث المياه لاسيما مع اقتراب الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.

أهمية تغطية المسبح

وقالت المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”: “إن تغطية المسبح يقلل الفاقد من المياه بسبب التبخر، إضافة إلى أنها خطوة مهمة لبيئة آمنة لأطفالنا”.

وأضافت المياه الوطنية “بسيطة لكن تفر.. غطيه إذا ما بتستخدمه منها تحميه من التلوث وتبخر المياه”.

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المياه الوطنية: 8 خطوات لرفع شكوى اعتراض على الفاتورة

هذا وحددت شركة المياه الوطنية خطوات وآلية تقديم اعتراض على فاتورة الاستهلاك للمياه بكل سهولة، من خلال الحساب الرسمي للعميل في التطبيق.

وأوضحت المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تقديم شكوى اعتراض على الفاتورة، من خلال الخطوات التالية:

خطوات رفع شكوى اعتراض

1- الدخول إلى التطبيق

2- الضغط على الشكاوى

3- شكوى جديدة

4- ثم الدخول على فواتير

5- اعتراض على فاتورة

6- اختيار فاتورة المراد الاعتراض عنها

7- وصف الشكوى

8- إرسال الطلب

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