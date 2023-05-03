فتح باب التقديم في وظائف جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية.. رابط التقديم

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.

أخصائي أمن.

معلمة ممرضة إكلينيكية.

الممرضة السريرية – الأولية / رعاية المرضى الخارجيين.

ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية.

الممرضة السريرية – الأولية / رعاية المرضى الخارجيين.

طبيب عام ، التخدير.

ممرضة أول – غرفة العمليات.

منسق المشروع.

أخصائي ممارسة الأسرة.

طبيب عام ، الرعاية الأولية.

استشاري مشارك – الجراحة العامة.

أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.

أخصائي أشعة.

معالج إشعاعي أول.

كبير فنيي تخطيط القلب.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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