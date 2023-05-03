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فتح باب التقديم في وظائف جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية.. رابط التقديم
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فتح باب التقديم في وظائف جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية.. رابط التقديم

فتح باب التقديم في وظائف جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية.. رابط التقديم

فتح باب التقديم في وظائف جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية.. رابط التقديم
٠٨:٢٨:٠٧ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.

أخصائي أمن.

معلمة ممرضة إكلينيكية.

الممرضة السريرية – الأولية / رعاية المرضى الخارجيين.

ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية.

الممرضة السريرية – الأولية / رعاية المرضى الخارجيين.

طبيب عام ، التخدير.

ممرضة أول – غرفة العمليات.

منسق المشروع.

أخصائي ممارسة الأسرة.

طبيب عام ، الرعاية الأولية.

استشاري مشارك – الجراحة العامة.

أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.

أخصائي أشعة.

معالج إشعاعي أول.

كبير فنيي تخطيط القلب.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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