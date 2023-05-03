فتح باب التقديم في وظائف جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.
أخصائي أمن.
معلمة ممرضة إكلينيكية.
الممرضة السريرية – الأولية / رعاية المرضى الخارجيين.
ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية.
الممرضة السريرية – الأولية / رعاية المرضى الخارجيين.
طبيب عام ، التخدير.
ممرضة أول – غرفة العمليات.
منسق المشروع.
أخصائي ممارسة الأسرة.
طبيب عام ، الرعاية الأولية.
استشاري مشارك – الجراحة العامة.
أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.
أخصائي أشعة.
معالج إشعاعي أول.
كبير فنيي تخطيط القلب.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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