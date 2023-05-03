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غزو الصين بهواتف تتفوق على سامسونج وهواوي
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غزو الصين بهواتف تتفوق على سامسونج وهواوي

غزو الصين بهواتف تتفوق على سامسونج وهواوي

غزو الصين بهواتف تتفوق على سامسونج وهواوي
٠٩:٠٥:٢٨ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أحدث إطلاق هاتف HONOR Magic5 Pro في الصين ضجة كبيرة، وشهدت الأسواق قوائم انتظار طويلة خارج متاجر البيع بالتجزئة ومنصات الإنترنت.

تفوق على الشركة الأم

تم بيع الجهاز بسرعة هائلة، فيما ينتظر العديد من المستهلكين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت للحصول على نسختهم من الهاتف، حسب “العين الإخبارية”.

ومع المبيعات الهائلة التي حققها والميزات الرائعة التي يتمتع بها هذا الهاتف، توقع مراقبون أن تتفوق HONOR على الشركة الأم Huawei وغيرها من الشركات المصنعة الرائدة للهواتف الذكية مثل سامسونج العملاق الكوري الجنوبي.

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مميزات HONOR Magic5 Pro 

واكتسب هاتف HONOR Magic5 Pro شهرة خاصة بين الإصدارات الأخيرة من HONOR، لا سيّما في موطنها الأصلي الصين، لم يكن هذا مفاجئاً، نظرًا لميزاته المبتكرة.

في الوقت نفسه، حاز هاتف HONOR Magic5 Pro على المركز الأول في تصنيف DXOMARK Smartphone Display، حيث يأتي بشاشة عائمة كبيرة والمنحنية من نوع LTPO وحجم 6.81 إنش، تتضمن تقنية Novel Display لتعزيز سطوع الشاشة.

ويحتوي الهاتف على مجموعة الكاميرا الرئيسية الثلاثية القوية جنباً إلى جنب مع محرك HONOR Image المُحسّن والمدعوم بالذكاء الاصطناعي.

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سامسونج شركة أونور هاتف HONOR Magic5 Pro هاتف Honor الجديد هواوي

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