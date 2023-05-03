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الدفاع الروسية: تدمير 16 مسيرة ومقتل 585 جنديا أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير 16 مسيرة ومقتل 585 جنديا أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير 16 مسيرة ومقتل 585 جنديا أوكرانيا
٠٧:٤٨:٤٩ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 16 مسيرة أوكرانية وتصفية أكثر من 585 عنصرا على كافة المحاور.

البيان الروسي:

وأفاد البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي جاءت كالآتي:

1-في محور كوبيانسك، تم تصفية 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30.

وتم تصفية جراء العمليات في محور دونيتسك أكثر من 385 جنديا ومرتزقا وتدمير مدافع D-20 و D-30.

2- في محور خيرسون، تم تصفية حوالي 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر جياسينت-بي كما تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya.

3- في منطقة ستيبنوغورسك، في زاباروجيه، تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية بروغرس في منطقة سومي.

4- تم تدمير ست عشرة مسيرة أوكرانية في منطقة خيرسون ولوغانسك ودونيتسك وخاركوف وروماشكوفو في منطقة سومي.

5- اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ HIMARS وقنبلة جوية موجهة من طراز JDAM أمريكية الصنع.

6- في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 70 جنديا، وتم تدمير مدافع هاوتزر Hyacinth-B.
7- في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعين من طراز Msta-B.

8- في محور دونيتسك واصلت القوات الروسية وفرق الهجوم عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك.

كما نفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 64 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

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الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية اوكرانيا روسيا طائرة مسيرة

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