كي لا يسجل مخالفة.. مقطع طريف لمقيم باكستاني يعتذر من ساهر

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لسائق باكستاني يعتذر من ساهر بعد رصده لمخالفة مرورية قام بها.

وظهر السائق الباكستاني يقف أمام صندوق ساهر يعتذر منه حتى لا يسجل عليه مخالفة مرورية.

ساهر يرصد مخالفات اللوحات الأجنبية

وفي وقت سابق، شددت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام جميع المركبات بالتعليمات والأنظمة المرورية، مؤكدة على أن نظام الرصد الآلي “ساهر”، يقوم بتصوير لوحات المركبات الأجنبية.

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وأعلن “المرور” عبر “تويتر”، أن نظام الرصد الآلي (ساهر) يرصد مخالفات لوحات المركبات غير السعودية، مشددا على ضرورة الحرص على الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية في المملكة “لسلامتك وسلامة سالكي الطريق”.

وقال المرور: ” احرص على الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، وحتى لا تتعرض للمخالفات المرورية التي يسجلها نظام الرصد الآلي على المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية”.

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