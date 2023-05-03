الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
فتح باب التقديم في وظائف جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية.. رابط التقديم
كي لا يسجل مخالفة.. مقطع طريف لمقيم باكستاني يعتذر من ساهر
نهب 6 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى دارفور
الدفاع الروسية: تدمير 16 مسيرة ومقتل 585 جنديا أوكرانيا
ماتت على الفور.. سقوط مروع لامرأة إندونيسية من مصعد بمطار دولي
توقعات طقس ليلة الأربعاء: معتدل على معظم المناطق مع زخات من المطر

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

كي لا يسجل مخالفة.. مقطع طريف لمقيم باكستاني يعتذر من ساهر

كي لا يسجل مخالفة.. مقطع طريف لمقيم باكستاني يعتذر من ساهر

كي لا يسجل مخالفة.. مقطع طريف لمقيم باكستاني يعتذر من ساهر
٠٧:٥٤:٥٨ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لسائق باكستاني يعتذر من ساهر بعد رصده لمخالفة مرورية قام بها.

وظهر السائق الباكستاني يقف أمام صندوق ساهر يعتذر منه حتى لا يسجل عليه مخالفة مرورية.

ساهر يرصد مخالفات اللوحات الأجنبية

وفي وقت سابق، شددت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام جميع المركبات بالتعليمات والأنظمة المرورية، مؤكدة على أن نظام الرصد الآلي “ساهر”، يقوم بتصوير لوحات المركبات الأجنبية.

اقرأ أيضا:

شاهد.. ماذا حدث لـ «ساهر» بعد غرقه في الأمطار

وأعلن “المرور” عبر “تويتر”، أن نظام الرصد الآلي (ساهر) يرصد مخالفات لوحات المركبات غير السعودية، مشددا على ضرورة الحرص على الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية في المملكة “لسلامتك وسلامة سالكي الطريق”.

وقال المرور: ” احرص على الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، وحتى لا تتعرض للمخالفات المرورية التي يسجلها نظام الرصد الآلي على المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية”.

اقرأ أيضا:

هل الركض أمام ساهر يعد جريمة؟.. حكم قضائي يوضح

الكلمات الدلالية:
المرور سائق باكستاني ساهر مخالفة مقيم باكستاني

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. أمطار الخير والبرد بديار بني مالك جنوب الطائف

شاهد.. أمطار الخير والبرد بديار بني مالك جنوب الطائف

٠٥:٣٢ م، الأربعاء، ٠١ يونيو ٢٠١٦
شاهد.. لحظة سقوط جزء من لعبة في ملاهي أمريكية ووقوع قتلى وجرحى

شاهد.. لحظة سقوط جزء من لعبة في ملاهي أمريكية ووقوع قتلى وجرحى

٠٨:٥٣ ص، الخميس، ٢٧ يوليو ٢٠١٧
شاهد.. رد رجل أمن على طفل حياه عسكرياً بالحرم المكي

شاهد.. رد رجل أمن على طفل حياه عسكرياً بالحرم المكي

١٢:٣٩ م، الأثنين، ٢٧ مايو ٢٠١٩
بالفيديو.. جالاكسي يتحدى آيفون وhtc ونوكيا بـ “دلو الماء المثلج”

بالفيديو.. جالاكسي يتحدى آيفون وhtc ونوكيا بـ “دلو الماء المثلج”

١٢:١٤ م، الثلاثاء، ٢٦ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *