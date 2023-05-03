ماتت على الفور.. سقوط مروع لامرأة إندونيسية من مصعد بمطار دولي

تواصل- فريق التحرير:

توفيت امرأة إندونيسية على الفور، عقب سقوطها داخل مصعد في مطار دولي بإندونيسيا، حيث عثر على جثتها بعد 3 أيام من وفاتها.

امرأة إندونيسية:

وكان عمال أحد مطارات إندونيسيا، قد عثروا على جثة امرأة متوفية، بعد أن انتشرت رائحة كريهة من أسفل أحد المصاعد.

وذكرت شبكة cnn الأمريكية باللغة الإندونيسية، أن المرأة سقطت من المصعد، بعد أن دخلت في الباب الخطأ.

ونقلت أن المتحدث باسم المطار، أفاد أن المصعد كان يعمل بشكل طبيعي عند فحصه ولم يكن متضرراً، منوها أنه عند الفحص كان يعمل بشكل طبيعي دون أي مشاكل.

وأوضح أنه تلقى بلاغًا من الأسرة بشأن اختفاء الضحية، يوم 24 أبريل الماضي، حيث استجابت إدارة المطار على الفور ورافق العائلة فريق لإجراء تفتيش.

كما تقدمت أسرة الضحية بطلب لمشاهدة لقطات كاميرات المراقبة، ليظهر من لقطات كاميرات المراقبة أن الضحية دخلت منطقة المطار عبر ساحة انتظار السيارات.

ما كشفته الكاميرات:

فيما أظهرت لقطات الكاميرا اللحظات الأخيرة للمرأة الضحية، حيث دخلت المصعد من خلال واحد من مجموعة من الأبواب، ثم استدارت للضغط على زر للصعود للطابق الثاني.

وفي تفاصيل المشهد فقد توقفت، وانتظرت، وبدأت تنظر إلى هاتفها بينما تحاول فتح مجموعة من الأبواب خلفها.

وعندما حاولت المرأة فتح باب المصعد بيدها اليسرى، سقطت فجأة إلى الطابق الأرضي.

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