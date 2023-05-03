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توقعات طقس ليلة الأربعاء: معتدل على معظم المناطق مع زخات من المطر
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توقعات طقس ليلة الأربعاء: معتدل على معظم المناطق مع زخات من المطر

توقعات طقس ليلة الأربعاء: معتدل على معظم المناطق مع زخات من المطر

توقعات طقس ليلة الأربعاء: معتدل على معظم المناطق مع زخات من المطر
٠٧:٣١:٢٣ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، أجواء معتدلة وطقس لطيف إلى معتدل على معظم مناطق المملكة، ليلة اليوم الأربعاء.

زخات من المطر

ووفقا لتوقعات الأرصاد تستمر فرص هطول زخات متفرقة من الأمطار تكون رعدية في بعض الأوقات حتى ساعات المساء الأولى على بعض مناطق جنوب غرب المملكة، بحسب طقس العرب.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار البرد زخات من البرد طقس المملكة

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