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نهب 6 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى دارفور
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نهب 6 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى دارفور

نهب 6 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى دارفور

نهب 6 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى دارفور
٠٧:٤٨:٥٣ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤن الإنسانية، مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، إنه تم نهب شاحنات المساعدات الإنسانية التي كانت متجهة إلى إقليم دافور.

توفير المساعدات للشعب السوداني

وأضاف أنه على المجتمع الدولي القيام بالمزيد لتوفير المساعدات للشعب السوداني، ولفت إلى أن المنظمات الإنسانية تعمل وسط ظروف صعبة في السودان، ويجب توفير الحماية لها.

وغرد جريفيث على تويتر بأن زيارته لمدينة بورتسودان تأتي تأكيدا لالتزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني، حسب “سكاي نيوز عربية”.

جاء وصول غريفيث في اليوم الأخير من هدنة هشة كان من المفترض أن تنتهي عند منتصف الليل، ولم يكن لها تأثير يذكر لوقف القتال.

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وفي وقت سابق، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

أمن واستقرار السودان

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

كما تم بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة السودان دارفور مساعدات إنسانية نهب شاحنات مساعدات

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