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جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات
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جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات
٠٧:٠٩:١٢ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

قيادة المعلوماتية الحيوية.

مدير الإستراتيجية والتخطيط.

رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات.

كبير العلماء – المجهر الإلكتروني.

قائد عمليات البحث الميداني.

اخصائي تسويق.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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