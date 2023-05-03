6 علامات لتمييز صعوبات التعلم لدى الطفل

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حدد خبراء التعليم 6 علامات ومؤشرات على صعوبات التعلم لدى الطفل والتي تتطلب زيادة الجهد لمعرفة أسباب صعوبة التحصيل لدى الطفل وعلاجها.

وتشمل علامات صعوبات التعلم لدى الطفل ما يلي:

صعوبات التعلم لدى الطفل

– المستوى التعليمي أقل من مستوى ذكائه بسنتين

– عدم القدرة على تتبع الكلمات في أثناء القراءة

– الضغط على القلم في أثناء الكتابة

– صعوبة حل المسائل الحسابية

– الصعوبة في وضع الأفكار على الورق “التعبير”

– صعوبة وبطء وخطأ خلال النقل من السبورة

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة موهبة، بدء التسجيل في برنامج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

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المؤهلون للبرنامج

وأوضحت أن المؤهلين للبرنامج هم:

– طلبة الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

– الحاصلون على الدرجة المطلوبة في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

شروط التسجيل:

1- أن يكون الطالبـ/ـة سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

2 – أن يكون الطالبـ/ـة محققًا لدرجة التأهيل المعتمدة للبرنامج في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة للعام 2023 ​ضمن الصفوف المستهدفة.

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