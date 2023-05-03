“وأعوذ بك أن أَضلّ أو أُضلّ”.. وفاة 100 شخص جوعًا وعدهم قس بالجنة

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مؤسفة، أقدم خبراء الطب الشرعي قبل يومين على عمليات تشريح أكثر من 100 جثة في كينيا، عقب وفاتهم إثر وعود مضللة من قس متطرف.

قس كيني:

وفي التفاصيل فقد عثر على الجثث في مقابر جماعية مرتبطة بقس كيني متهم بتحريض أتباعه على الموت جوعا.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الداخلية الكيني أن عملية تشريح الجثث ستبدأ على الفور.

وأوضح أننا نشهد مرحلة حاسمة جدا، ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية أسبوعا تقريبا إذا سارت الأمور على ما يرام، بحسب قوله.

مقابر جماعية:

وقد عثر في المقابر الجماعية في غابة شاكهولا على عشرات الجثث، معظمها لأطفال.

وبلغ عدد الضحايا 109 أشخاص -ويشمل عددا من الأشخاص عُثر عليهم أحياء لكنهم توفوا أثناء نقلهم إلى المستشفى-.

كما بدأ تحقيق شامل بشأن مجموعة “غود نيوز إنترناشيونال تشرتش” برئاسة بول ماكينزي نثينغي الذي قال إن الموت جوعا يرسل الأتباع إلى الجنة.

فيما أشارت التقارير الأولية إلى أن بعض الضحايا قد لا يكونون قضوا جوعا، وهناك طرق أخرى استخدمت، بما في ذلك إيذاؤهم.

وكانت الصدمة في كينيا بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن أن أحد المبشرين الذي يظهر على شاشات التلفزيون سيواجه تهمة قتل أتباعه جماعيا، حيث يشتبه في ارتكاب رئيس كنيسة “الحياة الجديدة”:

-جرائم قتل.

– المساعدة على التخلص من الحياة.

– الخطف والتطرف.

– جرائم ضد الإنسانية.

– سوء معاملة الأطفال.

– الاحتيال.

– تبييض الأموال.

اقرأ أيضا

“والله متم نوره”.. قس يقود أتباعه لإعلان إسلامهم في الكنيسة (فيديو)