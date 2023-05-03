التقديم ينتهي قريباً.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للأرصاد
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للأرصاد ممثلاً، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي محتوى محلي.
- أخصائي تقارير مالية.
- اخصائي خدمات الرصد البحري.
- مدير إدارة الشؤون المالية.
- مدير إدارة الفعاليات.
- محرر ومدقق لغوي.
- أخصائي تقييم الأداء.
- أخصائي أمن سيبراني.
- رسام أوتوكاد.
- مصمم ومبرمج مواقع الكترونية.
- راصد جوي.
- مهندس معماري.
- مدير الإدارة القانونية.
- مدير إدارة البيانات.
- مدير الأصول.
- مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة.
- أخصائي إدارة المخاطر.
- مشرف اتصالات إدارية.
- أخصائي وثائق سرية.
- مصمم تقارير وعروض تقديمية.
- مشرف مكتب إنجاز.
- مشرف مكتب سري.
- أخصائي وثائق ومحفوظات.
- أخصائي استجابة حوادث للأمن السيبراني.
- أخصائي هوية الوصول والتحكم للأمن السيبراني.
- مدقق الالتزام والحوكمة للأمن السيبراني.
- أخصائي علاقات خارجية.
- أخصائي مشتريات.
- أخصائي مصروفات.
- أخصائي إيرادات.
- مشرف حسابات.
- مشرف تخطيط ميزانية.
- أخصائي مراقبة مخزون.
- أخصائي شؤون قانونية.
- مخرج ومصمم إبداعي.
- كاتب وصانع محتوى.
- فني كهرباء.
- فني ميكانيكا.
- أخصائي إحصاء جودة توقعات الطقس.
- أخصائي خدمات مناخ.
- محلل بيانات جودة توقعات الطقس.
- أخصائي إحصاء بيانات مناخية.
- مشرف وحدة التشغيل لنماذج السيول.
- مشرف وحدة التطوير لنماذج السيول.
- مشرف نمذجة التوقعات الموسمية.
- مشرف التشغيل والتحقق من التوقعات.
- مشرف وحدة الحوسبة عالية الأداء.
- أخصائي نمذجة مناخية.
- أخصائي إدارة بيانات وجودة.
- أخصائي تحسين الطقس.
- أخصائي ارصاد مناخية.
- مشرف بيانات الرصد عن بعد ورصد طبقات الأجواء العليا.
- مشرف عمليات معالجة البيانات.
- مشرف دقة وجودة البيانات الارصادية.
- اخصائي إحصاء رقمي.
- أخصائي تصاريح.
- اخصائي تراخيص.
- فني صيانة أنظمة تقنية المعلومات.
- فني تشغيل صيانة محطات الرصد المأهولة.
- فني صيانة أنظمة محطات الرصد الأوتوماتيكية.
- فني صيانة أنظمة محطات الرصد السطحي الآلي بالمطارات.
- مشرف قسم المعايرة.
- مبرمج تغير مناخي لمركز التغير المناخي الإقليمي.
- محلل نظم أول لمركز التغير المناخي الإقليمي.
- أخصائي تقارير لمركز التغير المناخي الإقليمي.
- مدير وحدة الخدمات المدارة.
- مشرف تطبيقات جيومكانية.
- أخصائي نظم معلومات جغرافية.
- محلل بنية تحتية.
- مشرف البنية التحتية السحابية.
- مشرف البنية المؤسسية التقنية.
- مشرف الشبكة الأرصادية.
- مطور تقنيات أرصادية.
- مدير وحدة تكامل البيانات الارصادية.
- مشرف متابعة وتنفيذ المشاريع التقنية.
- مشرف جودة تقنية أرصادية.
- مشرف بيانات جيومكانية.
- والمزيد
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الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إرفاق السيرة الذاتية بصيغة PDF.
- وجود الخبرة والمؤهل المطلوبين.
طريقة التقديم:
أوضح المركز أن التقديم مُتاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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