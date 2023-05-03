دعوات لزيادة إنجاب الهندوسيات.. معلومات خاطئة وتحريض ضد المسلمين بالهند

تواصل – فريق التحرير:

يقوم أحد المؤثرين الهندوس، عبر مواقع التزاصل الاجتماعي، بنشر معلومات ديموجرافية خاطئة، حور تعداد السكان بالهند، وزيادة أعداد المسلمين.

تهديد الهندوس المزعوم

وادعى آميت أبادهياي، معرفته سبب زيادة عدد السكان في الهند، بقوله إن جيرانه المسلمين ينجبون الكثير من الأطفال، مطالبا الهندوسيات بالمزيد من الإنجاب.

وقال أبادهياي، الذي يدير من بيته في ولاية أوتار براديش، صفحة على فيسبوك تتمتع بشعبية واسعة: “أقول لكل زبائني الهندوس إن عليهم إنجاب المزيد من الأطفال لمواجهة المسلمين.. وإلا سيصبحون تهديدا، وسيقومون بمحو الديانة الهندوسية من الهند”.

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المسلمون في الهند

ويبلغ تعداد سكان الهند 1.4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم، لكن معدّل الولادات انخفض لدى الجميع في العقود الأخيرة، منذ أعوام.

فيما تشهد الهند حملات اضطهاد واسعة وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

ووفقا لأحدث مسح وطني لصحة الأسرة في البلاد، بلغ معدل الخصوبة الكلي طفلين لكل امرأة، ويرتفع بشكل هامشي لدى المسلمات ليصبح 2.3.