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طفل ينهي حياة 8 أشخاص داخل مدرسة بدولة أوروبية

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طفل ينهي حياة 8 أشخاص داخل مدرسة بدولة أوروبية

طفل ينهي حياة 8 أشخاص داخل مدرسة بدولة أوروبية

طفل ينهي حياة 8 أشخاص داخل مدرسة بدولة أوروبية
٠٦:١٣:٥٢ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أطلق طفل اليوم الأربعاء، النار داخل مدرسة ابتدائية في العاصمة الصربية بلغراد، ما تسبب في وفاة 8 اشخاص.

إطلاق نار داحل مدرسة:

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على تلميذ يبلغ من العمر 14 عاما بعد إطلاق نار.

وبحسب البيان الصادر، فإن الشرطة أرسلت كل الدوريات المتوافرة إلى مكان الحادث وأوقفت قاصراً.

وأوضحت أنه تلميذ في الصف السابع، للاشتباه في إطلاقه أعيرة نارية عدة على تلاميذ وبواب المدرسة بمسدس لوالده.

وأضافت أنه قُتل ثمانية أشخاص في إطلاق النار الذي وقع في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية في حيّ فراكار، كما أصيب ستّة أطفال ومدرّسة نقلوا إلى المستشفى.

وقد وقع إطلاق النار حوالى الساعة 8:40 بالتوقيت المحلي في هذه المؤسسة الواقعة في وسط العاصمة الصربية بحسب المصدر نفسه.

فتاة تطلق النار:

وفي مارس الماضي تعاملت عناصر من الشرطة الأمريكية، مع فتاة أطلقت النار داخل مدرسة في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية، وتسببت في مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال.

وشاركت وسائل إعلام أمريكية، وحسابات عبر “تويتر”، مقطعا مصورا، نشرته شرطة ولاية تنيسي، لاستهداف مطلقة النار، حيث أظهر دخول فرقة من الشرطة، إلى المبنى التي تمركزت به الفتاة، وداهموها من الخلف، وأردوها قتيلة.

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الكلمات الدلالية:
الشرطة الأمريكية العاصمة الصربية جريمة قتل ولاية تنيسي الأمريكية

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