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شاهد.. أجواء تخطف العقول في وادي المشقر بالمجمعه بعد هطول الأمطار

شاهد.. أجواء تخطف العقول في وادي المشقر بالمجمعه بعد هطول الأمطار

شاهد.. أجواء تخطف العقول في وادي المشقر بالمجمعه بعد هطول الأمطار
٠٦:١٢:٣٨ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو أجواء تخطف العقول في وادي المشقر بالمجمعه بعد هطول الأمطار على المنطقة.

وأظهرت صور وفيديوهات، التقطتها عدسة “محمد المساعد”، ونشرها حساب “مجموعة مناخ الجزيرة، في “تويتر”، أجواء رائعة ومشاهد جميلة في وادي المشقر، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.

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ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

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الكلمات الدلالية:
الجمعة طقس المملكة هطول الأمطار وادي المشقر

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