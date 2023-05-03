قرار مفاجيء من وزير الداخلية الكويتي حول استقدام العمالة الوافدة

تواصل- فريق التحرير:

تسعى الكويت لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة من خلال الاستقدام عبر دول دول جديدة.

العمالة الوافدة:

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة، أعلنت أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وجه بفتح أطر تعاون جديدة لاستقدام العمالة الوافدة.

وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، فإن توجيهات وزير الداخلية، تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة.

ونوهت أن هذه التوجهات تتناغم معاتجاه السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية، وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل.

وأوضحت أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بتطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق العمالة.

العمالة الفلبينية:

وكان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة قد توقع أيضا معاودة الفلبين إرسال عمالتها إلى الكويت بداية يونيو المقبل بعد إتمام إجراءات الفلبين، وانتهاء زيارة الوفد المقررة إلى البلاد نهاية الشهر الجاري.

ويجرى خلال الزيارة، الاطلاع على وضع عمالتهم، ولقاء أصحاب العلاقة العمالية، سواء من الجهات الحكومية أو أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

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