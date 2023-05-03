أول تصريح من وزير الخارجية الأمريكي على محاولة اغتيال بوتين

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علق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، على محاولة استهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطائرات مسيرة.

لا نعرف ما حدث

وقال بلينكن: “ننظر بعين الريبة لكل ما يصدر عن الكرملين، ونحن ببساطة لا نعرف ما الذي حدث في الكرملين”، وأضاف: “لا يمكننا التحقق من صحة تقارير استهداف بوتين في الكرملين بمسيّرات”.

وفي سياق متصل، أورد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده واثقة أن أوكرانيا ستنجح باستعادة ما تبقى من أراضيها، وتابع: ” قرارات أوكرانيا لكيفية الدفاع عن نفسها تعود لها”، حسب “الإخبارية”.

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وعلى الجانب الآخر، نفت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، التورط في الهجوم الأخير على الرئاسة الروسية (الكرملين) بطائرات مسيرة، مؤكدة أنها لا تستخدم قدراتها العسكرية لمهاجمة دول أخرى.

ندافع ولا نهاجم

وقال سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس زيلينسكي صرح مرارًا وتكرارًا أن بلاده توجه جميع القوات والقدرات المتاحة لتحرير أراضيها، وليس لمهاجمة الدول الأجنبية”، حسب وكالة “Ukrinform” الحكومية.

وعند سؤاله حول ادعاءات موسكو أنها أحبطت هجومًا بطائرات دون طيار في العاصمة الروسية تقف خلفه كييف: “ليس لدينا معلومات حول ما توصف بالهجمات الليلية على الكرملين”.